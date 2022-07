En perspective du tour éliminatoire de la CAN de Beach Soccer Mozambique 2022 dont les matchs aller se joueront entre le 22 et le 24 juillet 2022 et les matchs retour, entre le 5 et 7 août 2022, l’équipe du Sénégal, sextuple champion d’Afrique (2008, 2011, 2013, 2016, 2018 et 2021) poursuivra sa préparation en régime internat du 12 au 15 juillet 2022.