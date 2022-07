Le sélectionneur des Lions locaux, Pape Thiaw, a rendu publique une liste de 23 joueurs pour prendre part à la COSAFA Cup 2022.

On connaît les internationaux sénégalais qui tenteront de prendre la revanche de l’année dernière à la Coupe du Conseil des Associations de Football en Afrique Australe (COSAFA). Ce samedi, le sélectionneur des Lions locaux, Pape Thiaw, a dévoilé une liste de 23 joueurs locaux pour essayer de faire mieux en 2021.

L’ancien attaquant international sénégalais, qui a pris les reines de la sélection locale il y a peu, comptera sur une belle équipe pratiquement composée de joueurs issus du Championnat local. Finaliste en 2021, le Sénégal commencera cette année en quarts de finale et affrontera le vainqueur du Groupe B.

Les Lions locaux connaîtront alors leurs adversaires ce dimanche après la 3e et dernière journée dans cette Poule B. Pour l’instant, le Lesotho occupe la première place avec 6 points, devant l’Eswatini (2e, 4 points), le Malawi (3e, 1 point) et Maurice (4e, point). La première place se jouera donc entre le Lesotho et l’Eswatini qui s’affrontent demain.

Les 23 joueurs convoqués pour la Coupe COSAFA 2022

