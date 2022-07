Pour son 3e match dans la phase de groupes de la CAN Féminine 2022, le Sénégal a été stoppé net par le Maroc en concédant une défaite logique (0-1). Mais Astou Ngom garde la confiance pour la suite de la compétition, notamment pour les quarts de finale.

« On va se préparer pour les quarts de finale. C’est l’essentiel. On a tout donné et tout fait mais on n’a pas eu de chance et de réussite pour marquer. L’objectif c’est aller en finale et gagner la CAN. On est confiantes et on croit pouvoir le faire. On est prêtes.

Un bilan dans cette phase de groupes ? On va retenir nos deux premiers matchs, de bons matchs. Un penalty non sifflé (sur Hapsatou Malado Diallo) ? Vous l’avez vu vous-mêmes, mais l’arbitre n’a pas sifflé. Je ne peux rien dire sur ça. L’arbitre accordait toutes les fautes aux Marocaines. »

