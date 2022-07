Face au Maroc, à l’occasion de la 3e journée de la phase de groupes de la CAN Féminine 2022, les Lionnes ont été battues (0-1). Les joueuses de Mame Moussa Cissé terminent deuxièmes de la Poule A et affronteront en quarts de finale le premier du Groupe B.

Face au Maroc, le Sénégal n’avait aucune pression ni rien à perdre et peu à gagner. La qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique de Nations était assurée depuis la 2e journée et terminer premières ne garantissait pas un adversaire facile au prochain tour. Du coup, le sélectionneur avait décidé de remanier presque la totalité de son équipe contre un adversaire qui a joué avec ses plus grands atouts.

Mais la rencontre n’aurait pas pu mal démarrer pour les partenaires de Safietou Sagna. Dès les premières minutes, la supériorité du Maroc se faisait sentir. Les Lionnes de l’Atlas gardent le ballon avec pas moins de 75% de possession après le premier quart. En face, les Lionnes du Sénégal manquent de répondant et souffrent dans une configuration coupée en trois, entre la défense, le milieu de terrain et l’attaque.

Mais, malgré les nombreux assauts marocains, même si on ne pouvait pas dire qu’ils étaient aussi francs que ça pour inquiéter une Ndèye Meissa Diaw touchée à la tête dans les premières minutes du match, le dernier rideau sénégalais parvenait à signer une copie parfaite, renvoyant aux vestiaires son adversaire avec un score nul et vierge. On s’attendait à un meilleur visage du Sénégal à la reprise. On l’aura eu.

Dès le début des 45 dernières minutes, les Lionnes se montrent plus tranchantes, grâce notamment à la rentrée d’Hapsatou Malado Diallo à la place d’Astou Ngom. Le Sénégal laisse moins le ballon à son adversaire et commence à se bénéficier des quelques opportunités. Toutes venues des pieds d’Hapsatou. Sauf qu’au moment où elles étaient bien en place, elles se font surprendre par une faute de main de Salimata Ndiaye (55e).

L’arbitre faisait alors recours auprès de la VAR et indiquait le troisième penalty pour le Maroc dans cette CAN. Comme toujours, c’est la capitaine Ghizlane Chebbak qui s’en chargera. L’attaquante de l’AS FAR s’élance et bat Ndeye Meissa Diaw (55e). Un but qui sifflera la première défaite des Lionnes dans cette CAN. Ainsi, le Sénégal termine 2e du Groupe A et affrontera en quarts de finale le premier du Groupe B. Ce sera la Zambie, la Tunisie ou le Cameroun.

🇲🇦🇸🇳 Maroc 1-0 Sénégal (Terminé)

