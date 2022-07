D’après notre source, plusieurs joueuses et membres de l’encadrement de l’équipe nationale féminine de football ont été testés positifs au Covid-19, à moins de 24 heures de leur rencontre contre le Maroc.

Après l’Ouganda, qui avait été contraint de jouer face au Maroc sans ses deux meilleures joueuses, testées positives au Covid 19 à la veille de leur rencontre, c’est maintenant au tour du Sénégal de déplorer des contaminations au virus à moins de 24 h de son duel contre les Marocaines.

Le Sénégal affronte ce soir à 20 GMT, le Maroc, le pays hôte de cette 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe A. Une rencontre décisive pour les deux camps, puisque la première place est l’enjeu majeur de cette confrontation.

Et comme à l’accoutumée, à l’approche d’un match des tests covid sont effectués à l’ensemble des joueuses et le staff technique. Ainsi, des tests réalisés jeudi matin ont indiqué 6 cas positifs dans la tanière. Soit 3 joueuses et 3 membres de l’encadrement technique. Pour le moment, l’identité des joueuses touchées par le virus n’est pas encore dévoilée.

wiwsport.com