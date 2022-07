Samedi dernier, lors de la 2ème journée de compétition Su du Meeting de la Liberté 2022 en grand bassin (50 m) à Caen en France, tenu du 1er au 3 juillet 2022, Matthieu Ousmane Sèye a battu par deux fois le record du Sénégal du 200 m nage libre, avec successivement les chronos de 1’54″41 en série et en finale 1’54″04. Il obtient la médaille d’argent de l’épreuve.

En natation, Matthieu Ousmane Sèye continue de porter très haut les couleurs du Sénégal. Le week-end dernier, lors des compétitions du Meeting de la Liberté 2022 en bassin de 50 m à Caen (France), du 1er au 3 juillet 2022, l’international sénégalais a enregistré des résultats plus que satisfaisants. Son ancien temps de 1’54″44 avait été réalisé le 6 avril 2022 lors des Championnats de France Elite à Limoges. Ce record améliorait ses meilleures performances (1’54″45) réalisées le 19 mars de la même année, lors des Championnats de France Nationale 2 à Saint-Raphaël.

La Fédération sénégalaise de Natation et de Sauvetage (FSNS) a tenu, via un communiqué publié hier, à féliciter et à encourager, le jeune Sénégalais de 20 ans, qui ne cesse de progresser durant cette saison en France. Matthieu Ousmane Sèye avait pris part aux Championnats d’Afrique de natation de la Zone 2 de 2021 à Accra au Ghana. De ces joutes, il avait obtenu la médaille de bronze sur 4×100 m nage libre, 4×200 m nage libre et 4×100 m nage libre mixte.

Avec Stades