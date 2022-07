Limogé hier par la FSBB, Boniface Ndong a partagé un communiqué ce jeudi à 9h19 où il revient sur la participation du Sénégal au tournoi d’Alexandrie. En plus des conditions de voyage difficiles, une grosse dispute a eu lieu entre les joueurs et les dirigeants. Voici la première partie des graves révélations de l’ex sélectionneur national.

« J’avais décidé de ne pas répondre mais par respect pour les hommes et femmes qui avaient placé leur confiance en nous et pour leur estime; mais aussi vu les contre-vérités qui sont en train d’être diffusées, je me dois d’apporter des éclaircissements par rapport à notre gestion de l’Equipe Nationale et par rapport aux conditions dans lesquelles nous avons mené notre mission. Conscient que tous les propos qui ont eu à être donnés n’ont eu pour but que de me dénigrer et de ternir ma réputation, et vu le silence de tous les membres de la délégation en particulier le directeur technique national Moustapha Gaye, le manager général Malèye Ndoye et mon assistant Mamadou Guèye “Pabi”, j’ai décidé de relater ce qui s’est passé durant cette campagne ».

« Après que le président Babacar Ndiaye m’a dit que le ministère des sports ne pourrait payer que cinq jours de préparation, le Vendredi 20 Mai 2022, j’ai envoyé un programme de préparation pour les fenêtres d’Alexandrie à Moustapha Gaye et Malèye Ndoye: convocation des joueurs la Mardi 21 Juin, entraînement le 22-23-24-25, repos le 26, entraînement le 27, rallier Alexandrie le 28 ou 29 dépendant de la durée du trajet ».

« Comme d’habitude après plusieurs relances au sujet des billets d’avion pour moi et les joueurs, le 17 Juin il m’envoie finalement mon billet d’avion avec les mauvaises dates: je quitte Denver le 21 Juin à 12h heures locale pour arriver le 22 Juin à Dakar à 12h:11. Je suis sorti de l’aéroport vers 15h après plus de 21h de voyage alors que le premier entraînement était pour 18h. Quand je me suis plaint auprès de lui, il me dit qu’il n’y avait pas de vol le jour d’avant et qu’il avait fait des efforts importants pour payer 7.000.000 de FCFA pour mon billet. Je lui ai dit que si c’est vous qui payez mon billet pourquoi vous ne l’achetez pas avant pour économiser de l’argent ? Il n’a jamais répondu à ma question. Je suis venu avec un entraîneur de Denver pour m’aider dans la préparation des matchs avec l’autorisation de la fédération et il a eu le même billet que moi ».

« À Dakar, Malèye Ndoye me fait savoir qu’il a eu des échos que le groupe allait être divisé en deux pour rallier Alexandrie. Je lui ai dit que je ne voudrais pas que les joueurs soient séparés et c’est ainsi qu’on a effectué un trajet Dakar-Casablanca-Istanbul-Doha-Alexandrie. Mon itinéraire initial était Dakar-Istanbul-Alexandrie. Arrivé à l’aéroport de Diass, je demande mon nouveau billet que je n’avais pas encore reçu à Maleye et je me rends compte que nous avons une escale de 9h de temps à Casablanca ! Je leur demande s’ils avaient prévu de mettre les joueurs dans un hôtel; la réponse était NON. Après un appel téléphonique de Malèye et Tapha, le président donne son feu vert pour loger les joueurs durant l’escale. Mais avec cette décision tardive, trouver un hôtel à Casablanca fut très difficile ».

« Le grand problème se pose à Istanbul quand la compagnie aérienne Turkish Airlines refuse de nous laisser embarquer vers 1h:30 du matin par défaut de visa (à rappeler que certains membres de la délégation sont arrivés à l’aéroport de Diass la veille vers 23H). Après plusieurs tractations en vain, nous sommes obligés de passer la nuit dans l’aéroport. Le lendemain après une nuit horrible, je rencontre Gorgui qui dit qu’il va chercher un billet pour rentrer à Dakar, alors je convoque tous les joueurs et leur dis que je comprends leur frustration et que je serais de leur côté quel que soit le choix qu’ils allaient faire mais j’aurai souhaité qu’ils prennent une décision unanime car si l’équipe était divisée, je ne saurais avec quelle partie me ranger. Le groupe décide alors qu’il voulait rentrer à Dakar et certains sont allés chercher des billets pour rentrer ».

« Au moment où certains fédéraux cherchaient à trouver une solution en calmant les joueurs, le directeur technique Moustapha Gaye comme à son habitude, commence à exploser en traitant les joueurs de suiveurs d’ordre de deux personnes allant jusqu’à dire que même Maurice Ndour (son ennemi juré qu’il voulait me faire renvoyer de la sélection sous menace de partir lui-même) n’a jamais fait ce que Gorgui venait de faire. En ce moment après la décision des joueurs, sauf Jean Jacques Boissy et Babacar Sané, de retourner à Dakar, Youssou Ndoye se retourne et dit à certains joueurs que j’ai dit que si j’avais cinq joueurs, j’allais partir à Alexandrie pour jouer. Malick Dime a eu l’intelligence de le dire à Gorgui qui lui dit que je n’étais pas un hypocrite; alors Malick Dime m’appelle pour confronter Youssou qui nie les faits. Après un appel téléphonique avec le président, lui-même va me supplier de convaincre les joueurs à partir pour sauver le Sénégal d’une sanction de la Fiba mais aussi pour sauver la fédération car si on rentrait à Dakar, soutient-il, ils seraient tous renvoyés, et je précise que ce sont là ses propres mots ».

« Alors, là, j’appelle les joueurs pour leur dire que le président a raison sur une chose, bien que nous sommes tous frustrés je ne veux pas que nous soyons la génération qui aurait empêché aux jeunes joueurs à venir d’avoir la chance de jouer dans les tournois internationaux. Je demande aux joueurs de prendre le vol et arrivé à Alexandrie, nous ferons une réunion pour faire état de toutes nos préoccupations et de toutes nos demandes que nous transmettrons à la fédération. Je leur avais aussi dit que les décisions prises lors de cette réunion seraient rendues publiques. Presque tout le monde accepte sauf Gorgui qui heureusement n’a pas pu trouver de vol pour retourner à Dakar ».

