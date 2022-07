Alexandrie est la dernière sortie de Boniface Ndong à la tête de l’équipe nationale masculine. Le courant ne passait plus entre le technicien, la Fédération et la Direction technique nationale, d’où la fin des négociations pour une prolongation de contrat. Le désormais ex sélectionneur des Lions devrait être remplacé par Ngagne Desagana Diop, actuel coach des Westchester Knicks ou Mamadou Guèye «Pabi», entraîneur de l’AS Douanes, nous renseigne Record.

La Fédération de basket et la Direction technique nationale sont en réflexion pour trouver une solution pérenne et permettre à l’équipe de retrouver sa stabilité avant la 4ème fenêtre des éliminatoires, prévue du 26 au 28 août. Les fédéraux songeraient à Ngagne Desagana Diop ou Mamadou Guèye «Pabi».

Ce duo s’entend bien et ils étaient presque tout le temps ensemble lors de l’Afrobasket. Les deux hommes sont proches et entretiennent de bonnes relations avec les joueurs. «Humainement, ils sont plus proches des joueurs. Il y a cet aspect affectif et c’est très important pour un joueur de se sentir concerné dans un projet. Que ça soit Ngagne ou Pabi, ils pourront conduire l’équipe à bon bord», soutient notre source.

Actuel coach des Westchester Knicks, Ngagne Desagana pourrait faire ses débuts avec les Lions au mois d’août. L’ancien joueur de Dallas serait assisté par Mamadou Guèye «Pabi» et Raoul Toupane. C’est la première combinaison qui sortirait des discussions entre les fédéraux. Toutefois, il y aurait une autre alternative qui est de faire de Mamadou Guèye «Pabi», le coach titulaire de l’équipe. L’entraîneur de l’AS Douanes a les compétences et l’a prouvé à plusieurs reprises. Le premier schéma semble être plus probable, même si la piste Porfirio Fisac de Diego n’est pas non plus écartée. Le technicien espagnol qui a déjà coaché les Lions est sans club.

Avec Record