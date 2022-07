Les Super Falcons ont décroché leur première victoire dans cette phase de groupes de la CAN Féminine 2022 en s’imposant devant le Botswana (2-0).

Sans sa star Asisat Oshoala, blessée contre les Sud-Africaines et victime d’une entorse d’un ligament collatéral médial de grade 2, le Nigeria retrouve la bonne marche. Battues par l’Afrique du Sud (1-2) lors de leur premier match, les Super Falcons ont lancé leur Coupe d’Afrique des Nations Féminine en décrochant un succès mérité devant le Botswana (2-0).

Ifeoma Onumonu (21e) et Christy Ucheibe (48e) ont inscrit les deux buts de la rencontre pour les Championnes en titre de cette Coupe d’Afrique. Grâce à cette victoire, le Nigeria monte à la 2e place avec trois points et devance le Botswana à la différence de buts. Victorieuse du Burundi (3-1), l’Afrique du Sud occupe la tête de la poule avec 6 points et est déjà en quarts.

wiwsport.com