Facile vainqueur du Burundi (3-1), l’Afrique du Sud s’est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN Féminine 2022.

Les Banyana Banyana tiennent leur rang. Quatre jours après après avoir dominé d’entrée le Nigeria (2-1), l’Afrique du Sud a enchaîné par un un succès plus convaincant dans cette 2e journée de la phase de groupes de la CAN Féminine 2022 dans la Poule C en s’imposant sans bavure devant le Burundi (3-1).

Portée par une Thembi Kgatlana très remuante, l’équipe entraînée par Desiree Ellis n’a véritablement laissé aucune chance à une formation burundaise déjà battue par le Botswana (2-4) lors de son premier match. Kgatlana (20e), Amogeland Masego (32e) et Linda Motlhalo (54e, s.p) ont marqué les buts sud-africains.

Avec cette deuxième victoire en autant de journées, l’Afrique du Sud valide son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Le Burundi de son côté devra invoquer un miracle lors de son dernier match pour espérer poursuivre le tournoi. A 20h00 GMT, le Botswana (2e, 3 points) et le Nigeria (3e, 0 point se défieront.

