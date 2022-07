La bataille au sommet dans les Zones Ouest A et Ouest B de Dakar a tenu toutes ses promesses, le week-end, pour la 3ème journée du Championnat féminin de volley-ball. Les matchs ont été âprement disputés.

Avant le duel de la Zone Ouest B entre la SOCOCIM (1ere, 16 pts) et la Police (2ème, 12 pts), les deux équipes ont d’abord fait du DUC une bouchée, en s’imposant nettement à tour de rôle (3-0). Et chacune de ces deux formations avait à cœur pour ce dernier match de la Zone, de repartir avec la victoire. Dans cette bataille au sommet, ce sont les championnes de la SOCOCIM qui sont sorties victorieuses de la rencontre. Avec cette victoire (3-1), la SOCOCIM reste en tête de la poule Zone Ouest B et creuse un peu plus l’écart avec son poursuivant.

Dans la poule Zone Ouest A, avant d’affronter son dauphin Diatoo (2ème, 12 pts), Saltigué ne devait surtout pas se rater pour le premier match samedi contre I’ISEG. L’équipe de Rufisque a souffert le martyre face aux vice-championnes, mais s’impose finalement eau tie-break (3-2). C’est dans cet état d’esprit de confiance que les – joueuses du coach Gana Faye Diallo ont affronté leurs dauphines de Diatoo. Une rencontre qui a été très disputée.

Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Et comme face à l’ISEG, c’est au tie-break que les Rufisquoises se sont imposées (3-2) devant une équipe de Diatoo combative. Grâce à ses victoires, Saltigué (1er, 13 pts) maintient sa place de leader. Dans la Zone Centre, le duel entre Diofior et Saloum n’a pas eu lieu. Diofior est déclaré vainqueur (3-0) sur forfait de son adversaire et reste leader de la poule.

