Ce samedi 2 juillet 2022, au stadium Iba Mar Diop, la formation thiéssoise de l’USC Rail a remporté la Coupe du Sénégal Messieurs en s’imposant devant Gaston Berger (24-21).Du coup, les Cheminots s’adjugent leur 3ème trophée dans la compétition, tandis que les Saint Louisiens doivent encore attendre pour leur premier sacre dans la compétition.

Après avoir sorti l’ASFA et le Tenant du titre l’Olympique de Diourbel, les formations de l’USC Rail de Thiès et Gaston Berger de Saint Louis s’opposaient pour la finale de la Coupe du Sénégal Hommes. Qui des Thiessois qui rêvaient d’un 3ème sacre ou des Nordistes en quête de leur premier titre historique, allaient succéder aux Diourbellois à l’issue de cet ultime match de la saison ?

La finale se déroulait devant un nombreux public, mais pour cette opposition entre équipes de l’intérieur du pays, ce sont les fans de la formation de la Cité du Rail qui dominaient dans l’animation avec leurs supporters assez bruyants dans les gradins et drapés de tee-shirts oranges. Dès l’entame de la partie, Gaston Berger va infliger un 3-0 à son adversaire, grâce à El Hadj Baba Gueye, Ndongo Ba et Mohamed Ba. Mais, l’USC Rail va réduire le score et Babacar Ba permet à son équipe de revenir à moins 1 (3-2). Les 2 équipes ne font pas dans l’observation et les Saint Louisiens mènent la course en tête, (5-4) puis (6-4), mais les Cheminots vont grignoter leur retard puis mener à la marque (6-7). L’adversaire va réagir (7-7), avant de voir la formation thiéssoise reprendre l’avantage et filer à la pause avec une avance de 2 buts (11-13).

De retour de pause, les partenaires de Mamadou Sy, vont placer la première mèche (11-14) et mènent toujours la course en tête (13-15, 14-16), mais Gaston Berger va égaliser (16-16), le match s’équilibre (17-18, 18-18), 19-19). Les Thiessois portés par Mamadou Sy et Serigne Kosso Mbacké Faye (7 et 5 réalisations) vont reprendre l’avantage (20-22). Chez les Nordistes, Modibo Korko Diallo et Mohamed Ba, crédités de 5 et 6 réalisations sonnent la charge. Gaston Berger va même revenir à moins 1 (20-21), alors qu’ Il ne restait que quelques 4 minutes à jouer à cet instant du match. Décidés à conquérir un 3ème titre dans la compétition, la formation thiéssoise va mieux négocier cette fin de partie pour s’imposer par 3 buts d’avance (21-24). Du coup, 5 ans après son dernier sacre, l’USC Rail renoue avec le trophée de la Coupe du Sénégal et succède à l’Olympique de Diourbel. Le public thiéssois pouvait exulter de joie dans les gradins du stadium Iba Mar Diop. Finale Coupe du Sénégal Hommes 2022 Samedi 2 juillet 2022 au Stadium Iba Mar Diop Gaston Berger/USC Rail (21-24)

