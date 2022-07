Après plusieurs semaines de vacances, les joueurs du FC Barcelone reprennent l’entraînement ce lundi 4 juillet 2022. Et il semble que Moussa Wagué ne sera pas au rendez-vous pour cette reprise.

La cloche pour la rentrée est sur le point de sonner du côté du FC Barcelone. Après une saison 2021-2022 calamiteuse, le Club Catalan fera son retour aux entraînements ce lundi 4 juillet afin d’entamer une campagne pendant laquelle il tentera d’en tirer vengeance sur ses plus grands adversaires. Et à quelques jours de cette reprise, Xavi Hernández a décidé de se passer des services de Moussa Wagué.

Selon les informations de AS, le latéral droit international sénégalais (21, sélections, 1 but avec l’Equipe Nationale) ne fait définitivement pas partie des plans de l’entraîneur du FC Barcelone. L’ancien milieu de terrain espagnol aurait demandé à Wagué de ne pas se présenter pour la reprise et lui aurait donné l’autorisation pour une semaine de trouver un nouveau club où il pourra s’épanouir en temps de jeu.

L’ancien pensionnaire de l’Académie ASPIRE ne serait pas le seul indésirable pour Xavi. Le défenseur international français Clément Lenglet, qui devrait rejoindre Tottenham en prêt, son compatriote Samuel Umtiti, les jeunes espagnols Óscar Mingueza et Riqui Puig, et le Danois Martin Braithwaite ne seraient pas attendus pour entamer la pré-saison en début de semaine. Mais le cas de Moussa Wagué est plus préoccupante.

Victime d’une terrible blessure en décembre 2020 lors de son prêt au PAOK Salonique, en Grèce, le plus jeune buteur africain de l’histoire de la Coupe du Monde n’a plus joué depuis plus d’un an et 6 mois. Et à un an de la fin de son contrat, il sait qu’il sera difficile de trouver une place au Barça pour se remettre petit à petit en forme. AS ajoute même que le Barça serait prêt à le libérer de cette année de contrat pour faciliter un départ.

