Face au Kenya qui n’a finalement remporté aucun match lors de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2023, le Sénégal a enregistré sa première victoire à Alexandrie. Les Lions sont qualifiés pour le second tour en terminant à la troisième place du groupe D.

Il y a eu un meilleur jeu offensif lors de ce dernier match en Egypte. Avec des scores faibles hier face à la RDC, le Sénégal a fait mieux comptant au moins 20 points par quart-temps.

Les tireurs sénégalais ont retrouvé leur adresse à l’image de Bamba Diallo qui lance le compteur avec un tir primé. Mais surtout Alga Ndiaye qui termine avec 18 points – 3 rebonds – 3 passes décisives dont 5 tirs primés. Même si le Kenya est un adversaire facile pour les Lions qui les avaient battus à Dakar (100-55), le duel était serré. Les deux équipes ont livré une rude bataille lors du premier quart-temps, le Sénégal termine devant (20-19).

Les Lions ont fait preuve d’agressivité dans le jeu et étaient présents au rebond. Boniface Ndong et ses hommes ont montré plus de caractère et ont dominé ce round. Ils ont pu creuser l’écart avant la pause avec 20 points inscrits contre 12 encaissés. Le Sénégal passe devant avec 6 points d’écart à la pause (39-31).

Au retour des vestiaires, le message est clair: il faut rester devant. Babacar Sané (6 points – 6 rebonds), Alga Ndiaye et Jean Jacques Boissy (16 points – 9 rebonds et 7 passes décisives) tirent leur épingle du jeu. Un trio offensif qui permet au Sénégal de réussir son meilleur round de ce tournoi avec 24 points inscrits contre 12. Les Lions maintiennent 20 points d’écart lors du 3e quart-temps. Le Sénégal dicte sa loi au Kenya (63-43).

Un bon collectif est la clé de la victoire des Lions. Gorgui Dieng a réussi un double-double avec 11 points et 13 rebonds. Comme en début de match, Bamba Diallo a donné beaucoup de problèmes à résoudre à l’équipe kényane durant le dernier round. Il termine avec 10 points. Le Sénégal réussit 22 points contre 11. Le match est plié avec 32 points d’écart.

Le Sénégal termine les éliminatoires avec 4 victoires et deux défaites en 6 matchs disputés durant les deux fenêtres. Le prochain rendez-vous est au mois d’août (26-27 et 28). Les équipes qualifiées du groupe D feront face à ceux du groupe B.

🇸🇳🇰🇪 Sénégal 86-54 Kenya (Terminé)

