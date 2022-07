« Nous avons joué et gagné ensemble, c’est une très grande satisfaction de remporter notre premier match et d’être la première buteuse sénégalaise de la l’histoire de la CAN. On espère enchaîner les victoires afin d’atteindre notre objectif. Comme je l’ai dit tantôt, nous n’avons peur d’aucune équipe, Ce n’est pas pour rien qu’on a éliminé le Mali, demi-finaliste de la dernière CAN, donc je peux dire nous avons notre mot à dire dans cette compétition. Nous voulons atteindre nos objectifs et nous sommes conscientes de ce qui nous attend. Nous avons notre premier match, c’est bien Hamdoulilah, maintenant il faut se tourner vers notre prochaine rencontre qui sera aussi décisive. On l’abordera comme on a l’habitude de le faire, concentration et se donner le maximum », a déclaré l’auteure du premier sénégalais contre l’Ouganda.