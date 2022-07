C’est une triste réaction du sélectionneur des Lions. Boniface Ndong a fait un constat amer des deux défaites consécutives de ses joueurs qui peinent à gagner ses matchs à Alexandrie.

« Nous avons le même groupe que l’été passé, il nous manque juste de la maturité. Nous devons être capables de jouer pendant 40 minutes » a réagi l’entraîneur après la défaite hier face à la RDC rapporte le site de la FIBA. Les Congolais disposent des Lions une deuxième fois en deux fenêtres.

L’ancien MVP du FIBA AfroBasket poursuit : « C’est vrai que nous ne disposons pas de tous nos meilleurs éléments, mais ce n’est pas une excuse. Le Sénégal est un pays de basket et nous produisons tout simplement du mauvais basket actuellement. » Le Sénégal est méconnaissable durant cette fenêtre. Dans le jeu, les Lions ne montrent pas beaucoup de caractère et subissent les assauts de leurs adversaires.

Il faudra revoir le travail et ne plus penser être au-dessus des autres semble donner comme solution Boniface Ndong. « Les Congolais se sont plus battus que nous. Nous devons nous regarder dans le miroir. Le basket est un sport majeur au Sénégal, mais les autres pays progressent, et tout le monde a de la fierté. Tant que nous ne jouerons pas avec la même fierté que les sélections sénégalaises qui nous ont précédés, nous allons continuer à perdre. Plus personne n’a peur de nous. »

Une analyse bien pertinente si l’on voit les bonnes notes réalisées par les autres équipes à l’image du Sud Soudan qui a battu hier le champion d’Afrique en titre, la Tunisie. Rappelons que le Sénégal jouera son dernier match ce soir face au Kenya à 20H30.

wiwsport.com