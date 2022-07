À la veille du match opposant la sélection sénégalaise aux Ougandaises dimanche 15h GMT, comptant pour la première journée du groupe A de la CAN féminine, Mame Moussa Cissé, en conférence de presse, est revenu sur cette rencontre qui s’annonce difficile.

Dimanche après-midi à 16h heure locale, les Lionnes seront opposées à l’Ouganda dans le cadre de la première journée de la Coupe d’Afrique d’Afrique des Nations. A la traditionnelle conférence veille de match, le technicien sénégalais est revenu sur les qualités de son prochain adversaire, mais aussi sur les moyens mis en œuvre pour contrer une équipe très offensive.

« L’Ouganda, déjà, sur ces derniers résultats montre que c’est une équipe qui marque beaucoup de buts. Elles ont marqué 5 buts contre la Zambie. Ça veut dire que c’est une équipe qui a du potentiel. Elles ont fait la même chose dans leur zone comme nous avons fait à l’UFOA. L’Ouganda a éliminé l’Éthiopie au dernier tour. C’est une équipe à respecter. Elle a des valeurs. On a bien étudié et analysé l’adversaire, maintenant c’est à nous d’élever notre niveau pour passer ce cap. Ce sera à nous de savoir les contrecarrer. Nous y avons travaillé, non seulement avec des séances tactiques sur le terrain mais aussi avec des séances vidéo pour montrer aux filles ce qui nous attend par rapport à ce match ce dimanche. De toute les façons nous sommes assez préparer par rapport à l’adversaire. Dimanche on fera un bon match contre cette équipe ougandaise, rapporte Mame Moussa Cissé, au micro de wiwsport.

