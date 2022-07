Ces deux séances d’entraînements sont là continuité du travail qu’on a commencé depuis le Sénégal. Il y a eu des matchs amicaux, deux contre le Cameroun, un face à la Guinée et un autre contre la Tunisie dernièrement. Là, nous avons un groupe de 26 joueuses. Elles sont très enthousiastes, très motivées et très engagées. Elles ont très envie de commencer la compétition parce qu’on la retrouve 10 ans après. On sent beaucoup d’envie. Mais il nous faut beaucoup d’humilité. Il faut essayer de gravir les marches une à une. Il ne faut pas se presser. On a un groupe qui est jeune. On a 4 joueuses qui ont moins de 20 ans. C’est la continuité du groupe qui était allé en Sierra Leone et qui avait gagné le tournoi de l’UFOA.

Mama Diop absente

Nous n’avons que 6 joueurs qui jouent dans le championnat européen. On a donc un groupe local mais qui vit bien. Elles ont appris à travailler ensemble. Sur le premier match contre l’Ouganda, Mama Diop ne va pas parce qu’elle est suspendu. Elle a eu deux cartons jaunes. On va faire sans elle. On a un groupe très complémentaire. Chacun peut remplacer l’autre et à bien rentré dans cette compétition. On les voit très concentrés, très motivés. Maintenant il va falloir traduire ça sur le match du dimanche.

Satisfaction pour les matchs amicaux

Le résultat ce n’est pas le plus important pour moi. Ce qui l’est c’était le contenu et ce qu’on a appris de ces quatre matchs. Jouer contre le Cameroun ce n’est pas forcément aller chercher des résultats. Si j’avais voulu des résultats seulement, j’aurais cherché quatre matchs amicaux où j’aurais la victoire mais si nous sommes allé jouer le Cameroun au Cameroun et affronter la Tunisie en Tunisie, on a voulu que les filles grandissent dans la compétition. Sur le contenu de ces matchs amicaux, on a fait de très bonnes choses au Cameroun et on aurait même pu gagner le second match. Après je me suis dit que ce n’était d’avoir fait un match nul. Si on avait gagné, ça aurait pu enfler la tête de certaines personnes. En gros, on a beaucoup appris de ces matchs amicaux. Ça nous a permis de faire jouer tous nos 26 joueuses. On a vu notre potentiel et on sait maintenant qui peut nous rapporter quoi lors d’un match. Le résultat n’est que l’aboutissement d’un processus. Quand on joue bien, on obtient le résultat qu’on veut.

Objectifs CAN

On va y aller doucement. On a participé à une première CAN ou on avait pas du tout marqué de but. On n’avait pas gagné un seul match. Aujourd’hui si on gagne un premier match dans cette CAN, ça fera beaucoup de bien mentalement aux filles. Ça accroît le capital confiance. Je suis très lucide. Je ne manque pas d’ambition. J’ai de l’humilité par rapport à notre statut. Nous avons un groupe qui peut faire quelque chose de bien. On va essayer de sortir au premier tour et après maintenant avec les circonstances on verra. De toute les façons on a envie de se faire plaisir pour cette CAN. On va prendre les matchs un à un pour faire une bonne CAN.

Notre objectif reste de bien négocier le premier match. De toute les façons on est préparé à plusieurs scénarios possibles. Il faudrait donc qu’elles continuent de travailler. Nous avons joué nos 4 matchs amicaux dans un délais de 4 jours donc ça veut dire qu’on était dans le timing de la CAN. C’était très difficile de voyager et de jouer des matchs tous les trois jours. Maintenant elles comprennent ce qu’ est la compétition. Il faudra que tout ce qu’on a capitalisé soit traduit sur le terrain.

Plus défensive qu’offensive

Si vous regardez les équipes qui gagnent les grandes compétitions, c’est d’abord sur la base d’une bonne organisation défensive. Pour jouer il faut avoir le ballon et pour avoir le ballon il faut bien défendre. Nous avons bien travaillé sur cette phase là pour asseoir une dynamique. Depuis le tournoi de l’UFOA, on encaisse pas plus de deux buts dans un match. Notre organisation défensive doit être notre force. Après on a devant la capacité avec les individualités qu’on a, on a la possibilité de marquer ses buts. Nous devons jouer sur nos forces qui sont notre solidarité, notre organisation et l’engagement de nos filles.