Le Maroc rentre de bon pied. Opposées au Etalons Dames, samedi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, les Lionnes de l’Atlas n’ont pas abdiqué en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0). Une victoire logique pour les joueuses de Reynold Pedros puisqu’elles auront dominé l’intégralité de la rencontre.

L’unique but de la partie est venu des pieds de la capitaine de l’équipe Ghizlane Chebbak, dans la demi-heure de jeu (29e). La milieu de terrain de l’AS Far a marqué d’un magnifique coup franc suite à une action assez politique puisque ça c’est venu sur un coup franc discutable et après longue visionnage à la VAR.

Avec ces trois premiers points, le Maroc prend la tête du Groupe A en attendant la suite de cette première journée. Justement, dimanche après-midi (15h00 GMT) ce sera au tour des Lionnes du Sénégal de tenter de répondre les Lionnes de l’Atlas face à l’Ouganda.

🚨 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄!

🇲🇦 #TeamMorocco 1️⃣ – 0️⃣ #TeamBurkinaFaso🇧🇫

Ghizlane's first half goal was enough to secure the full points for the Atlas Lionesses in the competition's opening game! 🎯#TotalEnergiesWAFCON2022 | #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/8mGPxynXPG

— #TotalEnergiesWAFCON2022 (@CAFwomen) July 2, 2022