Les périodes d’avant-Tabaski, on le sait, sont des moments propices pour monter des combats. C’est une vieille habitude. Et ce n’est pas Pape Abdou Fall qui va dire le contraire. Ce jeudi 30 Juin 2022, en effet, le promoteur a signé un contrat avec deux lutteurs pour organiser leur combat la saison prochaine : Ada Fass (Fass Benno) vs Zarco (Grand Yoff Mbollo).

5 combats, 5 victoires cette saison, pour les 2 lutteurs

Il s’agit de deux lutteurs qui, cette saison, ont fait feu de tout bois. A eux deux, ils ont disputé et remporté cinq combats en 2021-2022. Ada Fass a remporté ses trois combats successifs devant Tapha Mbeur (Rock Energie), Diockel (Keur Massar Mbollo) et Coly Faye 2 (Thiaroye-sur-mer). Quant au leader de Grand Yoff Mbollo, Zarco, il a épinglé Mbaye Gouye Gui (Bada Dione) et Baye Mandione (Thiaroye Gueum Sa Bopp).

C’est donc un très beau duel que vient de matérialiser PAF. Et les deux lutteurs, qu’on a vu se défier énergiquement dans Lutte-tv, font déjà monter la tension.

Les Arènes TV