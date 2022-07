Après avoir annoncé le désir du club de participer en Coupe CAF, le Directeur technique de l’Étoile Lusitana, Bernard Mendy, s’est rétracté, hier soir. D’après lui, face à l’attitude de certaines autorités set personnalités du football sénégalais, ils préfèrent se retirer et leur laisser le soin de faire «le bon choix ».

« Ce n’est pas parce que nous avons cédé à une pression, venant de qui que ce soit. Mon frère et moi avions joué en professionnel à 16 ans en France. Tout ce qu’on a eu, tout ce qu’on a construit est le fruit de notre propre travail. On n’a jamais été soutenu ou aidé par personne. On ne peut pas nous mettre la pression Nous avons décidé de notre propre chef de ne plus aller en Coupe CAF », se défend-t-il.

Selon toujours lui, le centre de formation de l’Étoile Lusitana, depuis 2017, se veut être au service du football sénégalais. À travers un travail de prospection, de repérage, «nous recrutons et formons des jeunes au football pour non seulement les insérer dans le football professionnel, mais d’apporter notre pierre au football sénégalais, en nette progression. Une fois de plus, nous n’avons pas aimé les discours tendant à sous estimer notre équipe. Des discussions saines et responsables avec toutes les parties, une démarche de transparence, cela doit être l’approche de tout responsable ou personnalité publique», a conclu le DT de Lusitana dans le quotidien Stades

Avec Stades