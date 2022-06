Comme annoncé il y a quelques jours, Yannick Arthur Gomis va bien se quitter avec la France. Arrivé à l’US Orléans en 2015, l’attaquant sénégalais de 30 ans évoluait depuis dans le Championnat de National 1, où il a joué 15 matchs, et en Ligue 2, dans laquelle il a joué pas moins de 180 matchs, marqué 50 buts et délivré 21 passes décisives.

Après avoir fait Orléans entre 2015 et 2018 puis le RC Lens entre 2018 et 2019, l’ancien joueur de l’Olympique de Ngor était arrivé à l’En Avant Guingamp l’été 2019 pour une indemnité de 4 millions d’euros. Au bout de trois saisons, il aura défendu à 99 reprises les couleurs guingampaises avec lesquelles il a marqué 19 buts et délivré 10 passes décisives.

Aujourd’hui, alors qu’il lui restait un an de contrat à Guingamp, il va aller poursuivre sa carrière dans un Championnat pour le moins exotique en signant à l’Aris Limassol, à Chypre. Quatrième à l’issue du Championnat chypriote, l’Aris est qualifié pour la Ligue Europa Conférence et commencera par le 2e tour préliminaire contre Netfchi Baku, en juillet prochain.

⚡️ ARIS Limassol announces the signing of Senegalese footballer Yannick Gomis, who was acquired from @EAGuingamp

🟢 We’d like to welcome Yannick Gomis in ARIS family and wish him all the best with our club 🙌

— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) June 30, 2022