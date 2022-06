Sept ans après son arrivée en France en provenance de l’Olympique de Ngor, Yannick Arthur Gomis devrait plier ses bagages pour prendre la direction du Moyen-Orient cet été.

C’est une longue et belle page qui devrait bientôt se tourner pour l’attaquant sénégalais de 30 ans. A un an de la fin de son contrat avec l’En Avant Guingamp, Yannick Arthur Gomis devrait laisser la France et la Ligue 2 derrière lui pour un Championnat exotique. Selon les informations de Le Télégramme, il devrait signer à Chypre dans les prochaines semaines.

L’ancien buteur de l’Olympique de Ngor serait attendu du côté de Limassol où il devrait s’engager non pas avec l’Appolon mais plutôt avec l’ennemi Aris. Utilisé par intermittence à Guingamp cette saison, Yannick Gomis va tourner cette page en Ligue 2 plutôt réussie puisqu’il a joué 180 matchs, marqué 50 buts et délivré 21 passes décisives dans ce Championnat.

Arrivé à l’US Orléans en 2015 après avoir brillé dans le Championnat sénégalais et après avoir passé trois saisons chez les Guêpes, Gomis s’était engagé avec Guingamp durant l’été 2019 en provenance du RC Lens contre une indemnité de près de 4 millions d’euros. Le plus gros achat de l’histoire du club. Il a joué 99 matchs avec l’En Avant, 66 avec Orléans et 47 avec Lens.

Son expérience et son sens devant le but devraient pouvoir aider l’Aris Limassol qui ambitionne d’atteindre la phase de groupes de Ligue Europa Conférence la saison à venir. Pour y parvenir, le 4e du Championnat chypriote en 2021-2022 devra tout d’abord se défaire du Neftchi Baku dans 27 jours lors du 2e tour préliminaire de cette compétition.

wiwsport.com