En 2018 et 2019, Aliou Cissé est resté à la deuxième place de ce trophée remporté respectivement par Herve Renard et Djamel Belmadi. En 2022, l’entraîneur des Champions d’Afrique fait partie naturellement des nominés pour cette distinction. La CAF a fait part ce jeudi de la liste des 10 nominés regroupant 6 sélectionneurs et 4 entraineurs en club.

La liste des nominés :

🔟 coaches have been nominated for the #CAFAwards2022 Coach of the Year! 👇

Who will be taking the award home on the 21st of July? pic.twitter.com/gPqeXPrAoO

