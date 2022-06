Le Président de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball a livré ses explications sur le voyage mouvementé des Lions vers Alexandrie, en Egypte. Il avoue également que l’équipe est fin prête pour entamer cette troisième fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde.

Sous le feu des critiques après le chao observé pendant le voyage de l’Equipe Nationale vers Alexandrie, en Egypte, le Président de la Fédération Sénégalaise de Basket-ball s’est défendu. Maître Babacar Ndiaye donne des explications sur le long et mouvementé trajet entrepris par les Lions avant d’atterrir sur le sol égyptien. L’Egypte, elle-même, et la compagnie aérienne Turkish Airlines ont été épinglées par le patron de la balle orange sénégalaise.

« On a fait tout ce qu’il fallait. En quittant Dakar dimanche, c’était pour avoir plus de temps de récupération. Mais l’Ambassade d’Égypte a refusé de livrer les visas prétextant avoir bouclé son budget annuel. La FIBA et la Fédération égyptienne de basket nous ont envoyés des documents pour qu’on puisse voyager. C’est pourquoi on a quitté Dakar pour éviter que ça se répercute sur nous », a d’abord avancé Babacar Ndiaye dans des propos rapportés par Record.

Il ajoute que le Ministre des Sports Sénégalais, Matar Ba « est même entré en contact avec la FIBA. Je lui rendais compte régulièrement. À Istanbul, c’est Turkish (Airlines) qui a refusé d’embarquer la délégation. Pourtant, j’avais pris le soin de me renseigner et ils avaient donné les garanties. Mais, à notre surprise, ils ont changé d’avis à Istanbul et cela a causé cette situation imprévue. Le ministère des Sports a joué un rôle majeur dans le règlement de cette affaire. »

Comme après la tempête vient souvent le calme, l’objectif des Lions à Alexandrie est clair : sortir grands vainqueurs face à l’Egypte, la République Démocratique du Congo et le Kenya dans cette troisième fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde. Pour y parvenir, il faudra à la bande de Boniface Ndong de maintenant se gonfler à bloc. Par ailleurs, Maître Babacar Ndiaye a confié avoir retrouvé sur place un groupe concentré.

« On a échangé avec les joueurs hier (mercredi). Je tiens à les remercier pour leur engagement. Ils ont fait preuve de patriotisme malgré les difficultés du voyage. Maintenant, ils sont prêts à aborder le tournoi et surtout le premier match contre l’Égypte. Il y a une bonne ambiance et les joueurs sont motivés. C’est l’occasion aussi de remercier l’État par le biais du Ministre des Sports qui a pris toutes les dispositions pour que l’équipe soit dans de bonnes conditions d’hébergement. »

wiwsport.com