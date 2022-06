S’imposer successivement dans deux grands galas de lutte d’une mise de 5 millions, au stadium Iba Mar Diop, dans la catégorie des poids lourds qui plus est, n’est pas à la portée de n’importe quel lutteur. C’est pourtant l’invraisemblable prouesse réussie par Serigne Ndiaye 2 qui a remporté les 8e et 9e journées du côté de la Médina.

Au gala de Manga 2, le 12 Juin 2022, il y avait 32 lutteurs inscrits. Et Serigne Ndiaye avait battu Doudou Sané en finale, rentrant du coup avec 1.250.000 FCFA. Juste deux semaines plus tard, le 26 Juin, toujours au stadium Iba Mar Diop, Serigne Ndiaye 2 a encore remporté le gala de 5 millions de Mame Diarra Thiang. Et de la plus belle des manières en battant, en finale, Franc. Et en sortant, en demi-finale, Mamadou Lamine Sané dit Doudou Sané.

Le pensionnaire de l’écurie Fass-Ndakaru rentre un peu plus dans l’histoire avec cette réussite inédite. Et confirme une saison extraordinaire pendant laquelle il s’est imposé au Drapeau du chef de l’Etat avec 2 médailles d’or individuelles et une par équipe avec la région de Dakar. Impressionnant !

