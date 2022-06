La 2ème journée du Championnat national de Beach Soccer débute ce mercredi. Le Champion en titre, Yeumbeul, joue contre Plateau, dernier au classement dans la poule D.

Les 20 clubs du Championnat national de Beach Soccer sont en course pour la succession de Yeumbeul. Pour le compte de la 2ème journée, à la plage de Malika, le leader de la poule A, Yoff (3 pts+3), joue contre Rio (3ème). L’autre match de cette poule oppose Golf à Malika, sur la même plage.

Avec le même nombre de points, Ngor (3 pts+5), premier au goal average de la poule B, et Diokoul (3pts+1) vont se disputer la première place, mercredi sur la plage de Malika. Le jeudi, Galaxie et HLM vont essayer de se relancer à la plage en face de l’hôtel Awa Plaza. Leader de la poule C, Kawsara (3 pts+2) rencontre le 3ème, Mamelles, jeudi à la plage en face de l’hôtel Awa Plaza, où Vision sera aux prises avec APLN.

Dans la poule D, Plateau ira à l’assaut du champion en titre, Yeumbeul (2ème, 3 pts+3) à la plage en face de l’hôtel Awa Plaza. Leader de la poule D, Mbao (3 pts+5) croise Gorée (3ème, 0 pt-3). A Saint-Louis, Guet Ndar, qui mène les débats dans la poule E, va essayer de dérouler contre Pépinière, jeudi à la plage de l’Hydro base. HLM Saint-Louis va tenter d’assurer un deuxième succès face à l’île.

