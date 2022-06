Entre le CNG Evelyne Diatta, c’est vraisemblablement « je ne t’aime pas, moi non plus ». En effet, le feuilleton entre l’instance dirigeante de la lutte et la coach nationale chargée de la lutte sans frappe n’est pas encore arrivé à son terme. Après qu’elle a été laissée à la maison pendant que son équipe était en déplacement au Maroc, lors des récents Jeux africains, la dame est sur le point d’être entendue par la Commission Règlement et Discipline du CNG.

Au menu du face-à-face entre la technicienne et la Police du CNG, il devrait y avoir quelque trois sujets : son absence répétée lors des réunions du bureau exécutif, sa reconduction ou non au poste et l’affaire Thiaka Faye d’il y a deux ans. En effet, le Lion de koungkoung avait effectué le déplacement jusqu’au Maroc tout en ayant un poids excessif. Résultat, il a été disqualifié une fois sur place. Alors, on semble lui reprocher cette erreur.

L’audition avait été programmée pour mercredi dernier, nous informe-t-on. Mais l’indisponibilité d’Evelyne avait imposé un report. Peut-être sera-t-elle au CNG mercredi prochain.

Les Arènes TV