Le tunisien Fares Lassi Mohamed a signé samedi à Diamniadio la meilleure performance du meeting continental Tour Bronze de cette année sur le 400 m haies bouclé en 45 sec 82’’.

L’athlète a passé la vitesse supérieure dans la dernière ligne droite pour signer le chrono canon de 45 »82. Plus que suffisant pour devancer ses adversaires. Le sénégalais Frédéric Mendy, demi-finaliste des derniers championnats d’Afrique d’Athlétisme a dû se contenter de la 2e place derrière le Tunisien. L’américain Myles Jordan Pringle et le Gambien Sampiere Gomis avaient fait le déplacement à Diamniadio et n’ont pas beaucoup brillé : le premier cité termine à la 3e place et le second est classé avant dernier de ce classement.

Rappelons que ce meeting était aussi l’occasion pour la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA) de faire la détection pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus au Sénégal en 2026.

wiwsport.com