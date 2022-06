Six ans après son arrivée, l’attaquant sénégalais, Sadio Mané, a quitté Liverpool pour rejoindre le géant allemand Bayern Munich. Mais pourquoi ?

Dans un entretien accordé à TV5 Monde Afrique, Bacary Cissé, principal représentant et conseiller de Sadio Mané, a évoqué les raisons qui ont poussé son protégé à vouloir changer d’air. « Lui-même (Sadio Mané) a été très clair lors de (sa) conférence de presse (en tant que joueur du Bayern). Ce transfert est arrivé au bon moment et il a choisi le bon club », a-t-il d’abord indiqué.

« Tout le monde sait que Sadio a fait le tour d’horizon avec Liverpool. Il y est resté 6 ans et a gagné tous les titres possibles avec ce club, y compris le titre de meilleur buteur (de Premier League en 2019). Sportivement, il fallait chercher un challenge ailleurs, et le projet du Bayern Munich a été alléchant, on ne pouvait pas cracher dessus. »

Celui qui est actuellement le Rédacteur en Chef du quotidien sportif national RECORD a également réagi à la question de savoir si Sadio Mané entretenait dernièrement des désaccords contractuels avec les dirigeants de Liverpool. Bacary Cissé refoule catégoriquement cette hypothèse. « Non, ce sont des rumeurs infondées », a avoué le journaliste du Groupe Futurs Médias (GFM).

« Nous n’avons pas voulu communiquer là-dessus. Un joueur comme Sadio Mané ne peut pas avoir un salaire aussi bas que les gens prétendent. Ce n’est pas possible. D’ailleurs, les chiffres que nous voyons de gauche à droite, dans les médias, sont complètement erronés. Même quand il arrivait de Southampton, son salaire était encore beaucoup plus élevé que ce qui se dit dans la presse. »

Bacary Cissé s’est également mouillé sur la relation entre Sadio Mané et Mohamed Salah. « Ils ont des rapports cordiaux, vraiment professionnels. Ils se fréquentent mutuellement. La preuve, nous avons tous vu le message (d’adieu) de Mohamed Salah (à Sadio Mané). Sadio a également eu la clairvoyance de répliquer. Effectivement, à un moment donné, les gens ont parlé de gauche à droite que leur relation était très détériorée mais ce n’est pas le cas ».

Mais pour autant, selon Bacary Cissé, l’entente entre Sadio Mané et Salah n’a pas toujours été des plus grandes saintetés. « Quelque part, ce sont des attaquants qui ont envie de faire gagner leur équipe. Mais oui, à un moment donné, le comportement de l’un peut agacer l’autre. Cela a été le cas à un moment donné. Mais il n’y pas de nuages entre Salah et Sadio, ils ont toujours gardé de bons rapports (…). »

Puis, Bacary Cissé a raconté les coulisses de l’arrivée de Sadio Mané au Bayern Munich. « C’est le Bayern qui est venu chercher Sadio Mané. Quand le projet est arrivé, on en a discuté à trois (lui, Sadio Mané et l’agent du joueur Bjorn Bezemer). On était d’accord qu’il fallait partir au Bayern. C’est vrai qu’il y avait beaucoup de clubs européens qui voulaient enrôler Sadio mais le projet du Bayern était très alléchant. L’entraîneur, lui-même, et les deux directeurs sportifs du Bayern ont bien voulu se déplacer personnellement à Liverpool et on a tenu une très belle réunion chez Sadio pour bien discuter du contrat. »

wiwsport.com