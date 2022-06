Nommé manager général des Lions en avril dernier, Malèye Ndoye va faire sa première sortie officielle, lors des éliminatoires de la Coupe du monde. L’ancien joueur du Mans s’est exprimé sur ses nouvelles fonctions et sur l’absence de certains joueurs qui ont fait les beaux jours de la sélection.

«J’ai reçu cette nomination avec beaucoup de fierté. C’est toujours pour apporter au basket sénégalais et partager mon expérience en tant que joueur et capitaine de l’équipe pendant des années. Je vais aussi aider le staff technique, la Direction technique nationale et la Fédération pour qu’on puisse mettre l’équipe dans de bonnes conditions», soutient-il.

L’ancien capitaine des Lions reste focus sur le tournoi de juillet. «Il y a la fenêtre en Égypte. L’objectif est de gagner nos trois matchs et de finir en tête de notre groupe».

Le Sénégal (5 pts +58) est leader du groupe D devant la RD Congo (5 pts +4), l’Égypte (5 pts +47) et le Kenya (3 pts -109).

Interpellé sur l’absence de certains joueurs comme Hamady Ndiaye, Cheikh Mbodj, Lamine Samb, Pape Abdou Badji, entre autres cadres, mis au frigo depuis quelque temps. Il laisse entendre : «Il y a un coach en place et il s’appuie sur un groupe de performance. Maintenant, c’est lui qui met en place sa philosophie de jeu entre autres. Mais cela ne veut pas dire que ces joueurs sont exclus. C’est très tôt de dire que tel ou tel autre est exclu. L’équipe est ouverte et si un joueur est performant, je pense que le coach fera appel à lui sans hésiter».