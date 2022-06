Championne en titre, l’ASFA va devoir défendre son titre ce samedi devant le Dakar Université Club (DUC), le même adversaire que lors de la finale de l’édition précédente. Autant, le sacre de l’année passée était prévisible, moins ce parcours jusqu’en finale cette année, n’était pas évident. Mais comme ces dernières années, la formation militaire est toujours présente au rendez-vous final en championnat.

La cuvée 2021 de l’ASFA est moins fringante que celle de la saison écoulée, qui avait réussi à conserver son titre de champion pour la 6ème fois de suite, mais elle est apparue comme un bloc très soudé. À l’entame de cette saison, personne n’aurait pu miser sur une présence des Militaires en finale du championnat Élite Messieurs.

Car, après avoir perdu son stratège de demi-centre Serigne Kosso Mbacke Faye et son frère l’arrière Ismaila, ainsi que l’ailier Modou Thiam, tous trois partis dans d’autres clubs, les 2 premiers à l’USC Rail et le dernier au Saltigué de Rufisque, le club des Forces Armées nationales était amputé de 3 éléments majeurs de son dispositif. Un déficit qui pouvait grandement influer sur la saison des Tenants du titre.

Mais que nenni, inoxydables et déterminés, les protégés de Moustapha Cissé sont encore là. Les champions en titre restent imperméables aux états d’âmes avec toujours cette faculté à pouvoir s’en sortir dans les moments difficiles, pour tenter de remporter le championnat une 7ème fois de suite.

Et pourtant, tout n’était pas si aisé que ça. Après un démarrage laborieux, les pensionnaires du stade Iba Mar Diop ont réussi une bonne deuxième phase de championnat, parvenant à accrocher la place de dauphin dans la poule B, derrière la JA, ce qui leur a donné le droit de défier la redoutable équipe de l’ISEG Sport en demies finales.

En mission commando, Mamadou Senghor et ses coéquipiers, vont réussir à annihiler les velléités des coéquipiers de Michel Diakité pour pouvoir défendre leur titre acquis la saison passée. Ce parcours fulgurant dans la seconde moitié de la saison, a été le fruit d’un travail acharné d’un groupe uni par le même objectif et doté d’une belle solidarité.

Ce bloc militaire, peut compter sur les talents de ses trois gardiens, Ibou Ciss, Mamadou Koulibaly et Seybatou, les expériences des pivots Mamadou Senghor et Oumar Sané, la maestria de Pape Ibrahima Diop, combinés à l’efficacité de la révélation Cissao Mballo, de la puissance offensive de Khadim Diouf, voir l’explosivité de Kelly Ndiaye et Seck. Avec un tel groupe, le coach Cissé a les moyens de s’octroyer un énième sacre, ce samedi 25 juin 2022.

