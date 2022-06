La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a tenu à son siège, hier sécurité», a mercredi, une conférence de presse pour communiquer sur les dispositions prises concernant les finales des Coupes du Sénégal U17, U20 et seniors, prévues ce week-end au stade Lat Dior de Thiès, mais prévoit une enveloppe de 30 millions FCFA pour les finalistes seniors.

« Des ballons spéciaux sont pré vus pour ces finales. Une quantité suffisante sera remise aux clubs pour les entraînements et la familiarisation avec ce nouvel outil», d’après Pape Sidy Lô, membre du Comité exécutif de la FSF.

Et de poursuivre : «Concernant les récompenses, le Comité exécutif se réunira ce samedi pour déterminer s’il y aura une hausse ou non des enveloppes à allouer aux équipes seniors qui sont de 20 millions FCFA pour le vainqueur et 10 millions FCFA pour la vaincu, écrit le quotidien Stades.

Avec Stades