On connaît désormais les deux pays qui vont représenter la zone UFOA/B lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans.

Le tournoi de l’UFOA de la zone B regroupant le pays hôte, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et le Niger va connaitre son épilogue à l’issue de la finale programmée ce vendredi. En attendant de savoir qui va succéder à la Côte d’Ivoire, notons que le Nigéria et le Burkina Faso, qualifiés pour la grande finale, ont dans la foulée validé leurs billets pour la CAN de la catégorie des moins de 17 ans qui va se jouer en 2023 en Algérie.

Les demi-finales du tournoi UFOA B des U17 ont été disputées ce mardi au Ghana. Le Nigéria a assuré face à la Côte d’Ivoire, victoire 3-1. Sauvés lors de la 3e journée de la phase de groupe par le goal différentiel, les Eléphanteaux n’ont pas su imprimer leur marque au cours de cette rencontre. Les Burkinabè quant à eux ont battu le Ghana sur la plus petite des marques grâce à un penalty transformé par le meilleur buteur du tournoi, Ousmane Camara.

wiwsport.com