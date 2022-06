Accroché, le week-end passé à Mbour, en marge du 2ème Gala de Moussa Konaté, international sénégalais comme lui, Ibrahima Niane s’est volontiers prêté aux questions de RECORD. L’attaquant de 23 ans du FC Metz, formé à l’académie Génération Foot, promet de revenir plus fort, après une saison compliquée, chez les Grenats et rêve surtout de participer avec l’équipe nationale du Sénégal au prochain Mondial 2022 qui se disputera au Qatar.

» En football, tout est possible. Ce sera bientôt le démarrage de la nouvelle saison. On va essayer d’abord de marquer les esprits, comme je l’avais fait la saison écoulée. Maintenant, la Coupe d’Afrique, c’est dans un an et la Coupe du monde, dans presque 5 mois. Beaucoup de choses peuvent changer entre temps. Je ne le cache pas, je veux aller au Mondial d’abord, avant de penser à une prochaine participation en CAN. La porte de l’équipe nationale est ouverte à tout le monde. Tout joueur performant en club se rapprocherai de l’équipe nationale. Et je suis convaincu je peux en faire partie. « , lâche l’attaquant de Metz.

Avec Record