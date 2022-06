Sur la liste des 18 joueurs publiée par le sélectionneur national en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2023. Le retour de Clevin Hannah dans la tanière devra attendre informe le quotidien L’Observateur.

Dans l’équipe du Sénégal depuis 2016, Clevin Hannah n’avait pas pris part à l’AfroBasket 2021 à Kigali. L’américain naturalisé sénégalais était remplacé par un autre compatriote Pierria Henry. Cette fois-ci, il est bien sur la liste des Lions qui devront prendre part à la 3e fenêtre des éliminatoires de la compétition mondiale. Toutefois, Hannah ne sera pas disponible informe le président de la fédération de basketball.

« Clevin a dit qu’il a un problème familial, mais a promis d’être là pour la fenêtre du mois d’août » a fait savoir Babacar Ndiaye à nos confrères de l’OBS. En plus du joueur cité, il y aura aussi d’autres absences. « Khalifa Diop va prendre part à la cérémonie de la Draft NBA et à la Summer League. Mbaye Ndiaye sera invité par les Nuggets de Denver pour les besoins du Summer League 2022. Brancou Badio peut également participer au Summer League prévu du 7 au 17 juillet. Ce qui fait que ces joueurs sont incertains pour cette fenêtre » a-t-il aussi informé.

Il ne reste donc que Jean Jacques Boissy et Alkaly Ndour au poste de meneur. Étincelant lors de la dernière fenêtre disputée au Dakar Arena, Mbaye Ndiaye qui joue au poste d’ailier laissera Pape Moustapha Diop et Makhtar Gueye dans ce secteur. Khalifa Diop qui a remporté récemment le titre de meilleur jeune joueur de l’Eurocup avec son club, a marqué les sélections U18 et U19, et pourrait retarder sa première en équipe nationale. Il joue au poste de pivot.

Rappelons que cette troisième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 est prévue du 1er au 3 juillet prochain, à Alexandrie en Egypte. Leader du groupe D, le Sénégal jouera le Kenya, l’Egypte et la République démocratique du Congo.

