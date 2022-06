Teungueth FC a annoncé ce samedi le départ effectif de Youssouph Dabo, quelques jours après la lettre de démission présentée par l’entraîneur.

« Les hommes passent, l’institution reste ! » Voici comment Teungueth FC a terminé son communiqué. Dans une note parue ce samedi 18 juin 2022, le Club de rufisquois a annoncé le départ de Youssouph Dabo, qui était en fonction depuis trois ans, soit en juin 2019. Ce, après que le technicien de 42 ans ait déposé sur la table une lettre de démission. Une requête reçue et acceptée par les dirigeants.

« Le comité directeur de Tengueth Football Club s’est réuni, ce samedi dans la matinée, pour évaluer la saison et apprécier la lettre de démission déposée par l’entraîneur Youssouph Dabo. Une réunion au cours de laquelle, les dirigeants ont accepté la démission du technicien Youssouph Dabo et son staff et de les libérer à un an de la fin de leur contrat au sein du club », peut-on lire.

Pour pallier l’énorme départ de Youssouph Dabo qui aura été l’un des bâtisseurs d’une équipe du Teungueth FC vainqueur du Championnat en 2021 et qui devrait bientôt s’assoir sur le banc du Jaraaf, les dirigeants n’ont pas voulu donner des précisions.

« Pour le remplacement de Youssouph Dabo, à qui les dirigeants souhaitent une bonne chance dans ses nouveaux défis, le club de la ville de Rufisque a enregistré plusieurs demandes, notamment des entraîneurs du Sénégal, de Tunisie, de France et d’Italie. Toutefois le comité directeur a préféré ne pas se prononcer et prendra le temps nécessaire, afin de mieux étudier les dossiers avant de choisir celui pourrait cadrer avec la philosophie, les ambitions, les valeurs du club », ajoutent-ils dans leur communiqué.

