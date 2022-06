La date du tirage au sort du tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) a été dévoilée. Cette compétition permettra de connaître les deux pays de cette zone qui disputeront la phase finale de la prochaine CAN des moins de 20 ans.

La capitale mauritanienne, Nouakchott va abriter du 28 août au 10 septembre prochain le tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), réservé aux joueurs âgés de moins de 20 ans. Le tirage au sort du tournoi UFOA sera effectué le jeudi 30 juin.

Cette compétition régionale, qualificative à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie prévue en 2023 en Égypte, enregistre la participation de 8 pays sur les 9 de la zone A. Il s’agit de la Mauritanie, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Sierra Léone.

Les nations engagées seront réparties en deux groupes de quatre. Les équipes classées première et deuxième de chaque poule se hisseront en demi-finales. Les deux tickets qualificatifs à la CAN U20 2023 seront octroyés aux finalistes de l’épreuve. L’équipe de Malick Daf va représenter le Sénégal dans le but de décrocher le précieux sésame.

