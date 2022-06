Le Bayern Munich aurait finalement réussi à convaincre Liverpool. Ce vendredi, une délégation du club allemand, menée par le directeur sportif Hasan Salihamidžić, a déposé sur la table une offre qui aurait parvenu à convaincre les dirigeants Anglais.

Ainsi, d’après les informations de Sky Sports, Sadio Mané deviendra un jour du Bayern Munich très prochainement. Les décuples champions d’Allemagne sont arrivés aux fins de Liverpool avec un montant de 50 millions d’euros, soit 9 millions d’euros de plus que ce que l’attaquant sénégalais a coûté aux Reds en 2016.

🚨BREAKING🚨

Sadio Mane is on the verge of joining Bayern Munich for a fee of £42.5m 💰 pic.twitter.com/7nbXhbQkHN

— Football Daily (@footballdaily) June 17, 2022