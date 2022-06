Le ministre des Sports Matar Ba a reçu hier le président de la Confédération africaine de Hand-Ball (CAHB), Mansourou Aremou, pour signer le protocole concernant l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de hand-ball féminin, qui aura du 9 au 19 novembre 2022 au Sénégal, ainsi que pour une visite d’inspection.

Le Dakar Arena National sera le temple de la CAN féminine de hand-ball, prévue du 9 au 19 novembre prochain. Pour cela, le président de la CAHB, Mansourou Aremou a été accueilli, hier au siège du ministère des Sports par Matar Ba pour la signature de protocole de l’organisation de cette grande fête du hand-ball.

Le patron du hand africain est également présent au Sénégal pour une visite d’inspection, qui prendra fin, ce samedi sur les sites qui doivent abriter la CAN.

Présent également sur les lieux, le président de la Fédération sénégalaise de Hand-Ball (FSHB), Seydou Diouf, a d’abord magnifié la confiance que l’instance panafricaine a pour le Sénégal. «Je voulais d’abord remercier le ministre des Sports Matar Ba qui, sur instruction du président de la République, nous a donné l’autorisation d’organiser cette Coupe d’Afrique des Nations de hand-ball en version féminine, qui aura lieu au Sénégal. C’est une marque de confiance de nos autorités, mais aussi une marque de confiance de la Confédération africaine de hand-ball, qui avait plu sieurs choix« .

Et il poursuit, en indiquant que son équipe fera tout pour relever le défi de l’organisation. « Il faut que ça soit une organisation qui respecte les standards internationaux. Nous allons nous y mettre, vu que la mission d’inspection terminera son séjour demain et que le ministre des Sports va immédiatement mettre en place un Comité d’Organisation. Novembre, on a l’impression que c’est très loin, mais une douzaine de pays vont participer, il faut s’y mettre très tôt», a affirmé le président Diouf.

