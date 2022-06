Après l’écrasante victoire de l’Allemagne contre l’Italie (5-2), Hans-Dieter Flick s’est exprimé au sujet de l’arrivée probable de Sadio Mané en Bundesliga, Bayern Munich. Le technicien se montre enthousiaste.

En tant qu’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick n’a pas eu l’occasion de voir son équipe affronter Sadio Mané. Néanmoins, l’allemand de 57 ans a certainement observé de prêt les prestations de l’attaquant sénégalais contre le club munichois, notamment en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions 2018-2019 lorsque le joueur inscrivait un doublé à l’Allianz Arena pour une victoire (3-1) de Liverpool.

Et dans les saisons à venir, l’actuel sélectionneur de l’Allemagne devrait voir de plus près sur les pelouses allemandes le Champion d’Afrique puisque ce dernier a trouvé un accord pour s’engager avec le Bayern Munich pour les trois prochaines saisons. Interrogé sur cette possible arrivée de Sadio Mané, Hans-Dieter Flick s’est montré enthousiaste, tant pour le club que pour le Championnat, la Bundesliga.

« Sadio Mané est absolument [un joueur] de classe mondiale. S’il veut jouer en Allemagne, ce serait un gros renfort pour la Bundesliga. J’en serais heureux », a lâché Flick après la victoire (5-2) de la Mannschaft en Ligue des Nations contre l’Italie. Depuis son arrivée à Liverpool, Sadio Mané a eu à croiser le Bayern Munich à trois reprises. L’attaquant sénégalais a marqué trois buts face au Bavarois, le premier en Audi Cup en 2017.

