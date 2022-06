Les 100 joueurs sélectionnés pour le Golden Boy 2022, le meilleur joueur de -21 ans en Europe, ont été dévoilés ce mercredi. On y retrouve notamment deux Sénégalais.

La succession du jeune milieu de terrain du FC Barcelone Pedri, vainqueur en 2021, est lancée. Le journal italien Tuttosport a dévoilé ce mercredi les 100 joueurs sélectionnés pour le Golden Boy 2022, trophée récompensant les meilleurs joueurs de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Parmi les 100 cracks nominés pour s’adjuger cette récompense, figure deux jeunes milieux de terrains sénégalais : Pape Matar Sarr (18 ans) et Cher Ndour (17 ans). Malgré une saison compliquée en club, au FC Metz, l’ancien joueur de Génération Foot a remporté la CAN 2021 et reste encore l’un des meilleurs joueurs de son âge, alors qu’il jouera à Tottenham la saison prochaine.

Pour le jeune espoir du Benfica Lisbonne, cette première nomination pour le Golden Boy est venue récompensée une belle saison avec les U19 du club lisboète. Élément indispensable de son équipe, il a remporté l’UEFA Youth League cette saison, en se distinguant avec trois buts dans la compétition, dont une réalisation en finale contre le Reb Bull Salzburg.

