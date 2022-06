Au Stade Ibrahima Boye ce mercredi 15 juin, l’Etoile Lusitana s’est imposée devant La Linguère est se qualifie pour la finale de la Coupe du Sénégal.

C’est un exploit retentissant pour l’Etoile Lusitana, une des académies les plus historiques du territoire et qui n’avait jusque-là jamais atteint ce stade de la Coupe du Sénégal. Pensionnaires de National 1, les Académiciens ont battu (2-1) et éliminé La Linguère de Saint-Louis, 10e de Ligue 1 la saison écoulée et vainqueur à trois reprises de la compétition pour se hisser en finale.

Dominante dans le jeu et au niveau des occasions, l’Etoile Lusitana a surpris son adversaire dès la 11e minute en ouvrant le score sur une réalisation de Cheikh Faye. Suite à un magnifique renversement de sa défense, l’attaquant numéro 7 profitait d’une mauvaise lecture des défenseurs de La Linguère pour filer seul et au but et battre le gardien Ibrahima Mbaye.

En seconde, les Saint-Louisiens sont vite revenus au score par l’intermédiaire de Souleymane Cissé. Mais à force de vendanger ses occasions, La Linguère a pris un superbe but d’Ibrahima Ndiaye. Décalé dans sa zone, l’attaquant numéro 19 de l’Etoile gratifie un énorme rush solitaire, effectue un petit passement de jambes et enchaîne par une frappe enroulée du pied droit.

Pour son grand malheur, le défenseur saint-louisiens Souhibou Gning, qui jusque-là réalisé un match plutôt parfait, contrait la frappe du dos. Le gardien Ibrahima Mbaye est surpris et voit la balle filer directement au but. L’Etoile Lusitana et ses supporters explosent au Stade Ibrahima Boye puisque la finale sera une réalité et que ce modeste club affrontera le Casa Sports, vainqueur de l’AJEL Rufisque (2-1).

wiwsport.com