Longtemps accroché, le Casa Sports est parvenu à battre l’AJEL Rufisque (2-1) et s’est qualifié pour la finale de la Coupe du Sénégal.

Le doublé est plus que jamais proche. Vainqueur du Championnat de Ligue 1 et tenant du titre de la Coupe du Sénégal, le Casa Sports est entrain d’écraser tout sur son passage et pourrait finir la saison avec deux trophées. Au Stade Aline Sitoé Diatta ce mercredi, le Casa a arraché sa qualification en finale de la Coupe du Sénégal en l’emportant contre l’AJEL (2-1).

Surpris après seulement une minute de jeu par une superbe réalisation du numéro 10 de l’AJEL Rufisque Baba Cissé, le Casa Sports aura dû attendre la fin de la première période pour égaliser. Sur un corner rapidement joué, Abdou Seydi envoyait un amour de passe sur la tête d’Alassane Faye. Le joueur du Casa se défait alors du marquage et bat le gardien adverse (45e+3).

En seconde période, le Casa bénéficie des meilleures opportunités mais ne trouve pas la faille. C’est seulement en toute fin de match que la situation se débloque. Après avoir effectué un magnifique travail sur son côté gauche, Abdoulaye Gassama trouve Lamin Jarju à l’entrée de la surface. Le buteur maison du Casa ne réfléchit pas et envoie une frappe hors de portée pour le gardien adverse (2-1).

Une réalisation qui mettait devant les Ziginchorois et à terre les Rufisquois. La rencontre sera même interrompu pendant 5 minutes avant de reprendre avec une expulsion de part et d’autre, notamment celle d’Alassane Faye du Casa Sports, qui ne jouera donc pas la finale. Pour aller décrocher une troisième Coupe du Sénégal, le Casa Sports fera face à l’Etoile Lusitana, vainqueur de La Linguère (2-1).

