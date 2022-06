De par son statut de finaliste lors de la dernière édition, le Sénégal ne jouera pas la phase de groupes de la Coupe COSAFA 2022.

De l’avantage pour l’Equipe Nationale locale du Sénégal. Après un parcours honorifique en 2021 avec une médaille d’argent après cette finale perdue contre l’Afrique du Sud, les Lions locaux, désormais sous la houlette de Pape Thiaw, sont encore invités pour la Coupe COSAFA, qui tiendra sa 21e édition du 5 au 17 juillet.

Par ailleurs, ce mardi 14 juin, avait lieu le tirage au sort de la phase de groupes de cette édition. Un tirage plutôt clément puisque le Conseil des Associations de Football en Afrique Australe (COSAFA) a défini deux groupes de 4 et 6 équipes directement qualifiées pour les quarts de finale, dont l’Equipe Nationale A’ du Sénégal.

Les hommes de Pape Thiaw sont directement repéchés en quarts de finale et affrontera le vainqueur du Groupe B, composé du Lesotho, du Malawi, du Maurice et de l’Eswatini. Le vainqueur du Groupe A, composé de l’Angola, des Comores, Seychelles et Botswana, défiera en quarts de finale la Zambie.

Le tirage au sort de la Coupe COSAFA 2022

GROUPE A

Angola

Comores

Seychelles

Botswana

GROUPE B

Lesotho

Malawi

Maurice

Eswatini

QUARTS DE FINALE

Madagascar – Namibie

Zambie – Vainqueur Groupe A

Afrique du Sud – Mozambique

Sénégal – Vainqueur Groupe B

wiwsport.com