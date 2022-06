Pour son baptême du feu, Jambaar Productions tient vraiment un bon combat de lutte. Sokh / Franc polarise toutes les passions. Mieux, le promoteur Mansour Bâ a la chance de tenir solidement la plus grande affiche du mois de juin pour cette fin de saison et dévoile le prix des tickets d’entrée de ce choc.

Le promoteur du combat du dimanche 19 juin 2022, à l’Arène nationale, entre Sokh (Xam Sa Cossan) et Franc (Jambars Wrestling Academy), a publié le prix des billets d’entrée. Et, pour dire le moins, ce sont des prix très abordables. En effet, il faut débloquer 2.000 FCFA pour le pourtour, 4.000 FCFA pour l’annexe loge et 10.000 FCFA pour la loge officielle.

Avec Les Arènes