Franc de Jambars Wrestling Academy (JWA) et Sokh (Xam Sa Cossan) sont pratiquement à une semaine du choc qui les opposera, le 19 juin prochain, à l’Arène nationale. Chauffé à blanc et poussé au pugilat par leurs supporters respectifs et les propos des différents techniciens et encadrements, la bagarre pourrait être inévitable entre eux, elle serait même la clé de ce combat de tous les dangers.

19 juin 2021 / 19 juin 2022 : Un autre KO pour Franc ?

Le nouveau sociétaire de JWA est un exécuteur. Il débute toujours par la lutte simple, mais sait aussi frapper quand il le faut. Dans son parcours, il a déjà abrégé l’un de ses combats par un cinglant KO. En effet, le 19 juin 2021 lors de sa dernière sortie, il faisait face au Pikinois Tyson 2 (Tay Shinger). Dès le coup d’envoi, le coéquipier d’Eumeu Sène a cru bon d’engager la bagarre. Il a commencé à acculer Franc qui a réagi aussitôt par une rafale de coups de poing. Tyson 2, touché au visage, s’est retrouvé au sol et Franc s’est juste jeté sur lui pour l’enfoncer dans le sable. Ce jour-là, le coéquipier de Papa Sow avait abrégé son combat par la frappe. Un an, jour pour jour, il se retrouve face à un autre Pikinois poussé par tout Pikine. C’est sûr, il y aura de la bagarre. Et s’il y a bagarre, le KO est possible.

Sokh, au nom de Pikine

Le mouvement 200% Pikine a déjà sonné la grande mobilisation pour lui. Sokh se voit investi de la mission de tout un quartier. Il est clair qu’il viendra ce dimanche en conquérant. Il s’agira donc d’arracher la victoire coûte que coûte. Lutte pure ou bagarre, Sokh se préparera à tout. Contrairement à Franc, il n’a jamais remporté une opposition par KO certes, mais sait à quel moment accélérer, lutter, cogner et obtenir la victoire.

Le combat de ce dimanche pourrait être l’opposition de 2 styles différents pour aboutir au même résultat : la victoire.

Un autre élément très important pourrait booster les deux lutteurs. Il apportera une pression de plus chez l’un comme chez l’autre, d’autant plus que Franc lutte pour la première fois sous les couleurs de Jambars Wrestling Academy (JWA) et Sokh va avec l’onction de tout Pikine. Il y aura donc des étincelles en l’air.

Source Sunu Lamb et Lutte Senegal