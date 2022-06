Le pays organisateur de la Coupe d’Afrique des nations 2023 compte décaisser une énorme somme d’argent pour une très bonne organisation de la plus grande compétition africaine.

Les autorités sportives ivoiriennes ont arrêté une facture s’élevant à 500 milliards de francs CFA pour l’organisation de la compétition prévue à l’été 2023. L’information a été donnée par le journaliste consultant ivoirien, Fernand Dédé, bien introduit à la FIF.

Cette somme provient des emprunts bancaires de l’Etat ivoirien, de la CAF et ses partenaires qui vont aider à financer non seulement la construction et la rénovation des infrastructures sportives et hôtelières retenues pour la compétition, mais aussi le déploiement des équipements de diffusion et la mise en place des Comités locaux d’organisation (Cocan) dans les 5 villes concernées (Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korhogo).

Pour rappel, pour organiser la CAN 2021 le Cameroun avait investi plus de 700 milliards de francs CFA, soit près d’1,1 million d’euros.

Senenews