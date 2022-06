Il a réussi là où son père Papa Thiam, nonobstant un passé élogieux en compétition de moto-cross, n’a jamais été couronné d’un sacre national. Ismaël Thiam (15 ans), est devenu officiellement champion du Sénégal de moto-cross chez les juniors depuis dimanche, après trois ans passés dans cette catégorie. Ismaël Thiam illumine, ainsi, la bécane familiale.

Le jeune pilote revient sur ce jour historique. «Ça me fait plaisir d’être champion. Mais c’est plutôt à partir de la 2ème manche sur les 3 menus de ce dimanche que j’ai com pris que le titre ne pouvait plus m’échapper. Je suis fier de moi et je dédie ce titre à toutes les personnes qui ont œuvré pour. Je pense à mes parents Papa Thiam, Céline, mes frères Ihsane et Fadel et mon cousin Lamine Sall», déclare-t-il.

Élève en classe de 3ème secondaire, Ismaël Thiam a totalisé 63 points au terme des 3 manches d’hier pour une 3ème place, juste derrière Maël Bragiola (1er, 72 pts), Ethan Lopez (2ème, 64 pts) et devant Amir Abdallah (4, 61 pts). Mais au cumul des huit courses de la saison, Ismaël Thiam est un beau champion qui désire désormais intégrer la catégorie des seniors dès l’exercice 2022-2023.