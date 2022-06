Mercato : Christian Gomis quitte la Bulgarie pour la Hongrie

« Continuer à grandir »

« Je suis content de franchir un cap en venant en Hongrie, je suis très heureux d’arriver dans un club structuré et ambitieux, déclare la recrue à Football365 Afrique. Mes ambitions avec Honved sont de continuer à grandir et à apprendre, et surtout réaliser une grosse saison avec l’équipe. » Passé par la réserve du Paris Saint-Germain, le natif de Dakar suscitait également l’intérêt dans le Golfe, en D2 turque et en L2 française. « Je suis très heureux de rejoindre Budapest Honved », a conclu Christian Gomis.